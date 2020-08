Decreto rilancio, stanziati i fondi per i Comuni: 7,5 milioni a Como, 2 a Cantù e 1 a Erba

Oltre 7 milioni e mezzo di euro per la città di Como e corposi contributi per tutti i Comuni della provincia lariana sono in arrivo attraverso il Decreto Rilancio che ha previsto la ripartizione di fondi per 3,5 miliardi di euro agli enti territoriali.

Decreto rilancio, stanziati i fondi per i Comuni

Dopo l’anticipazione del 30% avvenuta lo scorso mese, le nuove somme daranno respiro alle casse comunali per l’espletamento dei servizi fondamentali da assicurare nell’anno 2020.

“Grazie al Decreto Rilancio, il Governo ha messo a disposizione dei Comuni risorse importanti che vanno a compensare le minori entrate e le maggiori spese affrontate durante i mesi dell’emergenza sanitaria – spiega Raffaele Erba, consigliere regionale del MoVimento 5 Stelle – I principali contributi saranno destinati a Como (più di 7,5 milioni di euro), Cantù (2 milioni), Erba (1 milione e 180mila euro) e a Mariano Comense (796mila euro)”. “Nei mesi scorsi, troppo spesso il Governo è stato ingiustamente accusato di non aver garantito un valido sostegno ai Comuni. Grazie al Fondo previsto dal Decreto Rilancio, ma non solo, riusciremo a corrispondere un forte supporto agli enti più vicini ai cittadini affinché nessun Comune risulti penalizzato dalla grave crisi sanitaria e vengano regolarmente garantiti tutti i servizi essenziali per la collettività” aggiunge Raffaele Erba. “Non bisogna dimenticare l’importanza di tutte le misure introdotte per aiutare gli italiani a superare la crisi, primo fra tutti il Bonus Risparmio Energetico 2020 che permetterà di ottenere una detrazione al 110% delle spese sostenute per gli interventi di efficientamento energetico degli edifici” conclude Erba.

TUTTI I CONTRIBUTI DEL DECRETO RILANCIO COMUNE PER COMUNE