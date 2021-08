Degrado a Cantù nel parchetto di via Colombo.

Degrado a Cantù nel parchetto di via Colombo

I maleducati non vanno mai in vacanza. Così a pagarne le spese sono sempre quei cittadini, che invece sono rispettosi delle regole della convivenza sociale. Questa volta l'episodio si è verificato nel parchetto pubblico ubicato in via Colombo, non lontano dalla scuola elementare.

Sporcizia abbandonata

In corrispondenza di uno dei tavoli di cui è attrezzata l'area pubblica, sono state abbandonate alcune mascherine usate, carte da gioco oltreché gettate a terra carte e altri rifiuti come sacchetti di plastiche o carte di vario genere. L'area verde è molto utilizzata, in modo particolare in questa stagione.