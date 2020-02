Degrado a Figino: la situazione in località Gheda VIDEO

Degrado a Figino Serenza. Attraverso un video viene segnalata la situazione in località Gheda.

Degrado a Figino: la situazione in località Gheda

Sporcizia buttata a terra, mentre il cestino risulta essere stracolmo. Una situazione di inciviltà, come ormai, purtroppo, avviene in tanti altri paesi del Comasco. ” “Figino ai tempi del colera”, potrebbe essere il titolo, un po’ rivisto, di un nuovo romanzo alla Márquez.

Peccato che oggi è il 18 febbraio del 2020 e lo scrittore è scomparso ormai da anni. Da settimane la situazione in Gheda è anche questa, non serve aggiungere altro”, ha scritto il consigliere comunale di Insieme per Figino, Cesare Livio, dopo aver pubblicato il video.