Alla fine i residenti di via Isonzo hanno risolto il loro problema da soli. Malgrado i ripetuti appelli all’Amministrazione comunale, infatti, la condizione della strada nella frazione di Vighizzolo, frazione di Cantù, non è mai migliorata.

Degrado a Vighizzolo i residenti: “Il Comune latita, abbiamo fatto da soli”

Così i cittadini si sono rimboccati le maniche e hanno messo mano loro alla manutenzione della via. “Da tempo avevamo una siepe pericolosa, che invadeva la strada – ha raccontato Olindo Spolaor, residente in un’abitazione in via Isonzo – Ormai era arrivata a meta della carreggiata soprattutto a causa delle piogge cadute nei giorni scorsi. Oltre ai pericolo legati alla circolazione, ce n’erano altri. Io stesso ho visto infatti qualche biscia piccolina e qualche topo”. Così, a loro spese, si sono rivolti ad un giardiniere.

