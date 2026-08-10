Delitti contro il patrimonio: misura cautelare in carcere per un 31enne pregiudicato

Lo scorso sabato, 8 agosto, i Carabinieri della stazione di Fino Mornasco hanno eseguito l’ordinanza emessa dal Gip presso il Tribunale di Como

A suo carico quattro episodi delittuosi commessi tra giugno e luglio

L’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un 31enne – pregiudicato per reati contro il patrimonio, la persona e relativi alle sostanze stupefacenti – è scaturita a seguito delle indagini condotte dai Carabinieri in ordine a quattro episodi delittuosi, commessi negli scorsi mesi di giugno e luglio; nello specifico tre furti notturni ai danni degli esercizi commerciali “Il capriccio” di Grandate, la pizzeria “Miseria e nobiltà” e il bar “The olly” di Lurate Caccivio, nonché una rapina impropria di autocarro avvenuta a Cassina Rizzardi.

Trovati passamontagna e arnesi per lo scasso, oltre a contanti

In particolare, nel corso della perquisizione, i militari hanno rinvenuto, in possesso del pregiudicato, un passamontagna e arnesi atti allo scasso, oltre a circa 2mila e 600 euro in contanti, verosimile provento del furto ai danni del predetto esercizio commerciale di Grandate.

L’interessato è stato tradotto presso la casa circondariale di Como, come disposto dall’Autorità giudiziaria.