Demolizione del teatro Aurora: senso unico alternato sulla statale

Demolizione in corso del teatro Aurora a Olgiate Comasco, nell’ambito del cantiere per il nuovo oratorio.
La demolizione
Ruspe in azione da lunedì 4 maggio. I lavori stanno riguardando la seconda fase della demolizione del vecchio oratorio, compreso l’edificio del teatro Aurora. Intervento preliminare alla costruzione del nuovo centro giovanile della parrocchia dei Santi Ippolito e Cassiano.
La modifica alla viabilità
Inevitabilmente, stante la prossimità al sedime stradale della statale, l’ultima parte della demolizione renderà necessaria una modifica alla viabilità. Nei prossimi giorni, infatti, in base all’avanzamento del cantiere, sarà in vigore il senso unico alternato nel tratto nei pressi dell’intersezione con via San Gerardo.
L’ordinanza
Non ancora ufficializzata l’ordinanza della Polizia locale, ma si prevede il senso unico alternato per due o tre giornate, con posizionamento di un impianto semaforico. Le date sono ancora da definire ma potrebbero essere concentrate nel corso della settimana dall’11 al 18 maggio.