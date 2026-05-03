Demolizione del teatro per fare spazio al nuovo oratorio

Demolizione del teatro Aurora a Olgiate Comasco per fare spazio al nuovo oratorio.

Il cantiere

Da lunedì 4 maggio via libera alla seconda parte del cantiere per la demolizione del vecchio oratorio, compreso il teatro parrocchiale. Intervento necessario per poi avviare la costruzione del nuovo centro giovanile parrocchiale.

La grande opera

La realizzazione del nuovo oratorio è la grande e attesissima opera che la parrocchia insegue da quasi quattro anni, in particolare grazie al certosino lavoro della commissione costituita ad hoc e coordinata dal giornalista Vittore De Carli.

L’impegno economico

Lo sforzo per la parrocchia è di quelli notevoli. Si parla, infatti, di lavori per circa 4 milioni di euro. Per l’80% la somma è già coperta grazie al sostegno garantito da Fondazione Cariplo con Regione Lombardia, Bcc Cantù, Cei e donazioni di parrocchiani raccolte negli ultimi anni.