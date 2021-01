Denise, da Inverigo a Detto Fatto per un cambio di look con Carla Gozzi.

Denise, da Inverigo a Detto Fatto per un cambio di look con Carla Gozzi

Riflettori puntati sulla bella inverighese Denise Corbetta che lunedì pomeriggio, 18 gennaio 2021, è stata ospite del programma “Detto Fatto” in onda su Raidue condotto da Bianca Guaccero. La vulcanica 27enne è salita sul palco della trasmissione pomeridiana della seconda rete Rai e, grazie ai consigli della style coach più famosa d’Italia Carla Gozzi, è stata protagonista di uno strabiliante cambio look.

La giovane si è trovata così a raccontare al pubblico la sua storia: la lotta contro la leucemia diagnosticata nel 2010, il percorso della chemioterapia, il trapianto e infine la tanto attesa guarigione. Un percorso non facile, ma gli ostacoli non hanno mai offuscato quel sorriso che anche in tv è stato definito “incancellabile”.

Tutti i dettagli sul Giornale di Erba da sabato 23 gennaio 2021 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui