Denuncia il marito per maltrattamenti

Maltrattamenti in famiglia: sono queste le motivazioni per le quali un uomo è stato denunciato dalla propria moglie.

Una donna di 47 anni dopo essersi presentata per chiedere aiuto negli Uffici dei Carabinieri di Cantù, ha deciso di denunciare il marito per maltrattamenti in famiglia.

Violenze psicologiche e fisiche

Secondo quanto raccontato ai militari, la donna sarebbe stata vittima di continue violenze psicologiche e fisiche da parte del marito. La donna, secondo quanto raccontatto, starebbe subendo questa situazione da ormai dieci anni.

Stanca delle continue vessazioni, la 47enne avrebbe palesato la decisione di seperarsi. La decisione, presa nei giorni scorsi, avrebbe fatto degenerare ulteriormente il rapporto tra i due coniugi.

Il marito infuriato, avrebbe quindi rivolto alla moglie gravi minacce di morte, generando un clima di terrore all'interno della famiglia. Le minacce e il clima di violenza e paura sarebbero state aggravate dalla circostanza che gli episodi di violenza si sarebbero verificati anche in presenza delle due figlie minori della coppia.

La denuncia

A causa di questi gravi episodi, i Carabinieri di Cantù hanno denunciato il marito della 47enne alla Procura di Como.