Denunciato 20enne per porto d’arma abusivo e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti

I Carabinieri di Bellagio hanno denunciato un 20enne residente in zona ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto abusivo di arma.

Già noto alle forze dell’ordine

Nel corso della serata di lunedì 3 agosto i Carabinieri della Stazione di Bellagio hanno denunciato un 20enne residente in zona, già noto alle Forze di Polizia e sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto abusivo di arma. Nell’ambito di un servizio di controllo del territorio, i militari hanno notato un giovane in atteggiamento sospetto che, alla vista della pattuglia, si è dato alla fuga, lasciando in terra un borsello, ma venendo poco dopo raggiunto e bloccato dai Carabinieri.

Il giovane aveva con sé droga e un coltello

All’interno del borsello sono stati rinvenuti 11 grammi di marijuana, 7 grammi di hashish, tre telefoni cellulari e un coltello della lunghezza complessiva di circa 16 centimetri, il tutto sottoposto a sequestro. L’intervento si inserisce nel contesto della costante attività di controllo del territorio svolta dai Carabinieri della Stazione di Bellagio, finalizzata alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di illegalità, con particolare attenzione alla diffusione delle sostanze stupefacenti e alla tutela della sicurezza dei cittadini.