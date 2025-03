La Polizia di Stato di Como ha denunciato per violazione di domicilio e ubriachezza molesta, un 21enne di El Salvador, residente a Fino Mornasco, in regola con le norme sul soggiorno, con precedenti di polizia e a suo carico un avviso orale del Questore e l’obbligo di firma alla Polizia Giudiziaria.

Il fatto

Ieri mattina, mercoledì 12 marzo, una volante è stata inviata presso un esercizio commerciale di via Milano, dove era segnalata la presenza non desiderata del 21enne. Infatti dal racconto poi raccolto dagli agenti, l’uomo sarebbe stato notato più volte, fare accesso al negozio e imboccare la porta di un’uscita secondaria che porta al cortile interno del condominio, il tutto con fare noncurante e prepotente ed in evidente stato di ubriachezza.

La denuncia

Gli agenti, una volta raccolti gli elementi, hanno raggiunto il 21enne che si trovava ancora sulle scale del condominio e intento a sorseggiare da una bottiglia di whiskey, palesemente ubriaco. Alla vista dei poliziotti la sua reazione è stata poco gentile, fatta di parolacce e insulti, che gli sono poi costati l’accompagnamento in Questura e la denuncia a piede libero per violazione di domicilio e ubriachezza molesta.