Denunciato un 18enne: non stava rispettando il divieto di accesso al centro città

Intervento

Opera di un'attività di controllo urbano

Sulle spalle aveva un Dacur, divieto di accesso alle aree urbane

Un'operazione dei Carabinieri di Cantù

I Carabinieri della stazione di Cantù hanno denunciato alla Procura di Como un giovane del posto, a seguito della violazione alle disposizioni che gli inibivano la permanenza in determinate aree del centro cittadino.

E' stato notato intorno alla una di notte

Il provvedimento riguarda un marocchino diciottenne residente a Cantù, già gravato da un Dacur, divieto di accesso alle aree urbane. Nel corso di un servizio di ordine pubblico svolto il 7 agosto scorso, infatti, intorno all'una di notte, i militari lo avevano notato stazionare in via Roma, contravvenendo così al divieto impostogli.

Il deferimento è il risultato di un'attività di controllo e verifica da parte delle forze dell'ordine, volta a garantire il rispetto delle misure di prevenzione disposte dall'Autorità.