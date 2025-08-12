Intervento

Denunciato un 18enne: non stava rispettando il divieto di accesso al centro città

Opera di un'attività di controllo urbano

Denunciato un 18enne: non stava rispettando il divieto di accesso al centro città
Cantù
Pubblicato:

Sulle spalle aveva un Dacur, divieto di accesso alle aree urbane

Un'operazione dei Carabinieri di Cantù

I Carabinieri della stazione di Cantù hanno denunciato alla Procura di Como un giovane del posto, a seguito della violazione alle disposizioni che gli inibivano la permanenza in determinate aree del centro cittadino.

E' stato notato intorno alla una di notte

Il provvedimento riguarda un marocchino diciottenne residente a Cantù, già gravato da un Dacur, divieto di accesso alle aree urbane. Nel corso di un servizio di ordine pubblico svolto il 7 agosto scorso, infatti, intorno all'una di notte, i militari lo avevano notato stazionare in via Roma, contravvenendo così al divieto impostogli.
Il deferimento è il risultato di un'attività di controllo e verifica da parte delle forze dell'ordine, volta a garantire il rispetto delle misure di prevenzione disposte dall'Autorità.

Tu cosa ne pensi?
  • Registrazione tribunale Iscrizione nr.5/2021 del 15/06/2021 presso il Tribunale di Como
  • ROC 15381
  • Direttore responsabile Sergio Nicastro
  • Gestione editoriale Media(iN) Srl
Contatti
  • Email redazione@primacomo.it
Pubblicità
  • Concessionaria Publi(iN) Srl
  • Email publiin@netweek.it
  • Telefono 03999891
Info e note legali
© Copyright 2025 Media(iN) Srl
Tutti i diritti riservati.
Servizi informatici provveduti da Dmedia Group SpA Soc. Unipersonale Via Campi, 29/L 23807 Merate (LC) C.F. e P.IVA 13428550159 Società del Gruppo Netweek S.p.A. C.F. 12925460151