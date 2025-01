Denunciato un 18enne per porto abusivo d’arma e guida senza patente

Il 18enne, sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di un machete dalla lama lunga ben 22 centimetri, arma da taglio estremamente pericolosa.

Segnalato in un locale un individuo molesto e armato

Una serata di divertimento che ben presto sarebbe potuta degenerare in violenza. I fatti risalgono alla notte tra l’11 e il 12 gennaio quando i Carabinieri della Stazione di Turate sono intervenuti presso la discoteca Jet Club di Cermenate, a seguito di una segnalazione da parte degli stessi gestori per la presenza di un individuo molesto e armato. Giunti sul posto, i militari hanno intercettato e fermato una Fiat Panda intestata a un autonoleggio, veicolo con il quale proprio la persona segnalata veniva vista allontanarsi, probabilmente dopo aver appreso della chiamata al 112, con la quale era stato chiesto intervento dei Carabinieri a causa del suo atteggiamento violento.

Denunciato il 18enne

Il conducente, rivelatosi un 18enne di Cesano Maderno, avrebbe manifestato poco prima un comportamento molto aggressivo nei confronti sia di alcuni ragazzi presenti all’esterno del locale che verso il personale della sicurezza. Il 18enne, sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di un machete dalla lama lunga ben 22 centimetri, arma da taglio estremamente pericolosa. Gli accertamenti dei militari, hanno rivelato che il ragazzo era alla guida senza patente, in quanto mai conseguita. L’arma è stata sequestrata e il giovane denunciato alla Procura di Como per i reati di porto abusivo di arma atta ad offendere e guida senza patente poiché mai conseguita.