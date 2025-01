Denunciato un 20enne, nella notte di Natale aveva aggredito un avventore

Il 31 dicembre, i Carabinieri della Stazione di Cantù, al termine di accertamenti, hanno identificato e denunciato alla Procura di Como un 20enne canturino.

Denunciato un 20enne di Cantù

Il giovane 20enne è responsabile di minaccia, danneggiamento, lesioni personali e getto pericoloso di oggetti. I fatti risalgono alla notte dello scorso Natale in una pizzeria di Cantù. Come denunciato ai Carabinieri dal titolare del locale, il giovane aggrediva violentemente un avventore. Aggressione poi culminata col lancio di bottiglie e cocci di vetro. La vittima, ferita, si allontanava dal locale. Sono comunque in corso ulteriori verifiche per la sua identificazione.

Un’altra denuncia nella notte di capodanno

Sempre i militari della Stazione di Cantù, la notte del primo gennaio, intervenivano a Figino Serenza in risposta a una richiesta d’aiuto al 112 di un 30enne, il quale riferiva che il padre 60enne, al culmine di una lite per futili motivi, aveva aggredito la moglie colpendola con una testata al volto. Anche il segnalante riferiva di essere stato minacciato dal padre che gli aveva rivolto contro due grossi coltelli. I militari nel rilevarne l’evidente stato di ebrezza lo sottoponevano a perquisizione rinvenendo e sequestrando i due coltelli, uno da caccia ed uno da cucina, riconosciuti proprio come quelli utilizzati per minacciare il figlio. La donna è stata poi trasportata in codice giallo presso il Pronto soccorso dell’ospedale di Desio dove le è stata diagnostica la frattura del setto nasale. In via d’urgenza i militari hanno applicato la misura precautelare con la quale l’uomo veniva allontanato da casa. E’ stato denunciato alla Procura di Como per i reati di maltrattamenti contro i familiari, minaccia aggravata e lesioni personali aggravate.