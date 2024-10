Denunciato un 34enne e arrestato un 47enne dai Carabinieri

Durante la giornata di sabato 19 ottobre, a Cantù, due gli interventi segnalati dalle Forze dell’ordine: denunciato un 34enne e arrestato un 47enne.

Denunciato un 34enne

Alle 6 di sabato 19 ottobre, i Carabinieri del pronto intervento di Cantù sono intervenuti in via Rebecchino dove un 33enne peruviano segnalava di essere stato rapinato da altro sudamericano che, sotto la minaccia di un coltello, si faceva consegnare 40 euro. Nel pomeriggio dello stesso giorno, la vittima notava la presenza del suo aggressore in questa piazza Garibaldi segnalandola alla Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri che, immediatamente, inviava un altro equipaggio del pronto intervento. Il soggetto, un pregiudicato 34enne dominicano, alla vista dei militari gettava a terra il coltello, prontamente recuperato e sequestrato. Nei suoi confronti, al termine dei necessari accertamenti, è scattata la denuncia per rapina.

Arrestato un 47enne

Sempre del pomeriggio di sabato, i Carabinieri della Stazione di Cantù, a conclusione di attività investigativa, hanno tratto in arresto presso la propria abitazione di questa città un 47 albanese per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, già noto ai Carabinieri, è stato colto nel momento in cui stava cedendo 2 dosi di cocaina, recuperate e sequestrate. In casa è risultato in possesso oltre che di materiale per il confezionamento anche di oltre 1.500 euro in contanti, ritenuti provento dell’illecita attività. Su disposizione dell’autorità giudiziaria di Como, in attesa del processo per direttissima fissato per questa mattina, è stato sottoposto dagli stessi Carabinieri agli arresti domiciliari.