Denunciato un 34enne fermato dopo un inseguimento

Dopo l’Alt della Polizia Locale di Cantù, la fuga a piedi del 34enne.

Denunciato il 34enne italiano, ha tentato di scappare

Domenica 7 luglio, il Comando di Polizia Locale di Cantù ha denunciato il 34enne italiano fermato dopo un inseguimento. L’uomo, che si aggirava con fare sospetto a bordo di un monopattino, attirava l’attenzione di una pattuglia della polizia locale che procedeva ad intimare l’alt per un controllo. Ma dopo essersi fermato nei pressi di via Vitruvio, scagliava il monopattino in direzione degli agenti e si dava alla fuga a piedi.

L’inseguimento

Gli agenti procedevano ad inseguire l’uomo fino a via Spluga. Lì, l’uomo ha scavalcato il cancello ed è entrato in un capannone. La polizia locale procedeva a bloccare il fuggitivo e a seguito di perquisizione sequestrava modica quantità di hashish. A seguito di ulteriori controlli nell’area del capannone gli operanti rinvenivano e sequestravano ulteriori 20 grammi circa di hashish, verosimilmente gettati dall’uomo durante la fuga. Il 34enne è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, violazione di domicilio e resistenza a pubblico ufficiale.