Denunciato un 47enne: trovato in possesso di droga

I controlli hanno interessato il centro cittadino e diverse aree ritenute sensibili, con particolare attenzione ai luoghi di maggiore aggregazione, oltre a vari esercizi pubblici presenti nella zona.

Nella serata di ieri, mercoledì 14 gennaio, sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Asso, con il supporto dei Carabinieri della Sio – Squadra di Intervento Operativo – del 3° Reggimento Carabinieri “Lombardia””, reparto specializzato dell’Arma impegnato nel controllo del territorio e nel supporto alle stazioni locali per operazioni ad alto impatto.

Nell’abitazione anche un bilancino di precisione e tre coltelli

Durante l’attività di ieri, gli uomini dell’Arma hanno effettuato una serie di controlli straordinari nei comuni di Asso e Canzo, finalizzati alla prevenzione dei reati predatori, al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e al rafforzamento della sicurezza urbana.

Con l’ausilio dei Carabinieri Cinofili di Casatenovo, e del cane antidroga “Herry”, è stato denunciato in stato di libertà un 47enne di origine marocchina. A seguito di una perquisizione domiciliare, l’uomo è stato trovato in possesso di circa 15 grammi di hashish e 1 grammo di marijuana, due bilancini di precisione intrisi di sostanza stupefacente, un telefono cellulare utilizzato per l’attività illecita e tre coltelli.

Venti le persone identificate e dieci le auto controllate

Complessivamente, sono state identificate venti persone e controllate dieci autovetture, a conferma della capillare azione di prevenzione messa in campo dai Carabinieri.

L’operazione dimostra l’efficacia del lavoro sinergico tra le stazioni Carabinieri della Compagnia di Como e i reparti specializzati della Sio, che consente di garantire una presenza incisiva sul territorio, a tutela della sicurezza e della legalità dei cittadini.