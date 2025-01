Deposito esterno in fiamme, nessuna persona coinvolta nell'incendio

Intervento di soccorso tecnico urgente in via Beccaria a Cantù da parte dei Vigili del fuoco per un incendio.

Un’ora di lavoro per spegnere l’incendio

Questa mattina, venerdì 10 gennaio, alle dieci, in via Baracca a Cantù si sono diretti i Vigili del fuoco del distaccamento di Cantù e Lomazzo per un incendio di un deposito esterno. Con quattro mezzi, i Vigili hanno lavorato un'ora circa per estinguere la combustione di polistirolo e poliuretano che ha prodotto fumo in notevole quantità, visibile anche a distanza. Fortunatamente, non si segnalano persone coinvolte.