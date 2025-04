Derubato dopo una prestazione sessuale: fa denuncia ai Carabinieri

Aggressione e rapina ad Inverigo: la vittima è un transessuale aggredito da un cliente dopo una prestazione. Scatta la denuncia ai Carabinieri.

Aggredito nella notte

Un transessuale è stato aggredito nella notte tra venerdì 11 e sabato 12 aprile da un cliente dopo una prestazione sessuale. L'aggressione è avvenuta attorno all'1.30 ad Inverigo. Il transessuale avrebbe concordato la prestazione con un ragazzo di circa 20 anni: i due si sono poi appartati in una stradina di via Al Gigante di Inverigo. Una volta conclusa la prestazione è scattata l'aggressione: la vittima è stata colpita sulla spalla da un pugno e il cliente poi si è dileguato portando via la borsa.

Intervento dei Carabinieri

Sul posto sono intervenuti poi i Carabinieri: la vittima, che fortunatamente non ha riportato gravi ferite, ha denunciato l'accaduto agli uomini dell'arma. Al momento sono in corso le indagini: un aiuto potrà essere certamente fornito dalle telecamere di sicurezza presenti sul territorio.