Detenzione ai fini di spaccio: arrestato un 30enne a Cadorago. L’arresto è avvenuto nella nattina di ieri, martedì 7 luglio 2026.

L’intervento

Prosegue l’azione dei Carabinieri della Compagnia di Cantù nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nelle aree boschive del territorio. L’attività condotta in modo incessante, attraverso servizi mirati e continui controlli nelle zone segnalate per l’attività illecita, ha consentito di interrompere un’attiva piazza di spaccio, ricavata in zona boschiva a ridosso di abitazioni. In tale contesto, il 7 luglio 2026, i Carabinieri della Stazione di Lomazzo hanno tratto in arresto un cittadino marocchino di 30 anni, con precedenti di polizia, privo di permesso di soggiorno e già destinatario di un provvedimento di espulsione, ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Fermato a Cadorago

L’intervento è stato eseguito nella località boschiva “Alla Madonnina“, nel Comune di Cadorago, area da tempo oggetto di un’intensa attività di monitoraggio e controllo da parte dell’Arma. Nel corso dei servizi predisposti per contrastare il fenomeno, i militari hanno individuato e bloccato l’uomo, che è stato sottoposto a perquisizione personale. Il controllo ha consentito di rinvenire e sequestrare circa 6 grammi di cocaina, 15 di eroina e 25 di hashish, oltre a materiale per il confezionamento e pesatura delle dosi, 145 euro in contanti e 200 franchi svizzeri, ritenuti provento dell’attività di spaccio. L’arrestato è stato trattenuto presso la camera di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Cantù, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa del rito direttissimo fissato per la mattinata di oggi, mercoledì 8 luglio 2026.