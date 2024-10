Detenzione illegale di stupefacenti: un denunciato e tre segnalati

Nel corso del fine settimana i Baschi Verdi della Guardia di Finanza di Como, con l’ausilio di una unità cinofila antidroga di Ponte Chiasso, hanno effettuato, nel comune di Cermenate, una serie di mirati controlli finalizzati al contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti.

In possesso di stupefacenti, perquisizione dell'abitazione

Nel corso delle attività i finanzieri hanno intercettato un soggetto che, in via Diaz, alla vista delle pattuglie cercava di dileguarsi a piedi, il quale, sottoposto a controllo, è risultato in possesso di alcune dosi di hashish.

È scattata, quindi, una perquisizione domiciliare presso l’abitazione dell’uomo. L’appartamento, in cui erano presenti altre persone, è stato passato al setaccio dagli operatori i quali hanno rinvenuto ulteriori quantitativi di sostanze stupefacenti, confermando i sospetti iniziali.

Complessivamente, i Baschi Verdi del Gruppo Como, hanno sottoposto a sequestro circa 23 grammi di hashish, già suddivisi in dosi, destinati sia allo spaccio che al consumo personale. Tra i soggetti presenti nell’abitazione uno è stato denunciato per detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti, ex art. 73 del D.P.R. 309/90, mentre altri tre sono stati segnalati al Prefetto per detenzione di modiche quantità di sostanze stupefacenti per uso personale.