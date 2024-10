Deve scontare più di due anni per furto, arrestato 42enne

Arrestato in base a un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla dalla Procura Generale Presso la Corte D’Appello di Milano.

Arrestato un 42enne con precedenti

L’uomo, un 42enne beneventano residente a Valmorea con precedenti penali, è stato condannato in via definitiva a due anni e otto mesi di reclusione per furto in abitazione, reato commesso nel 2019 e, vista la recidiva specifica e le aggravanti contestate, il giudice ha disposto che andasse in carcere. L’ordine di arresto è quindi giunto in Questura negli uffici della Squadra Mobile di Como dove gli agenti, dopo aver effettuato alcuni accertamenti, lo hanno rintracciato presso la sua abitazione di Valmorea. In Questura, dopo le formalità, le notifiche e le verbalizzazioni, lo hanno infine associato presso la casa Circondariale di Como.