Dezanzarizzazione a Cantù: ecco quando e dove

In programma per sabato 22 agosto una dezanzarizzazione a Cantù.

Dezanzarizzazione a Cantù: ecco quando

Verrà effettuata dalle 5 alle 8.30 (fatte salve avverse condizioni meteorologiche). Ad occuparsene sarà una ditta specializzata per il trattamento adulticida

presso le seguenti aree:

PARCO COMUNALE VIA PAPA GIOVANNI XXIII

PARCO COMUNALE VILLA CALVI

PARCO COMUNALE VIA COLOMBO

Il prodotto utilizzato è “DEADYNA” (a base di CIPERMETRINA TETRAMETRINA E COFORMULANTI) Registrazione Ministero della Salute n. 17674.

È quindi opportuno

1. non stazionare all’aperto durante il sopraccitato trattamento;

2. tenere chiuse porte e finestre;

3. non lasciare all’aperto cibi o altre sostanze commestibili;

4. non lasciare stesi all’aperto panni od altri indumenti;