Dieci anni festeggiati con ospiti e vip alla Tenuta de l'Annunziata

Dieci anni celebrati nella serata di giovedì 14 settembre alla Tenuta de l'Annunziata a Uggiate Trevano.

Festa tra musica, piatti di gusto e brindisi

Braciere acceso sulla grande e panoramica balconata, atmosfera di notevole suggestione per suggellare la prima decade di attività della Tenuta de l'Annunziata. Dalle 19.30 un centinaio di ospiti ha condiviso il festeggiamento insieme alla famiglia Guffanti, che ha fatto di tutto per far sentire a proprio agio gli invitati. Aperitivo godendo della vista dalla terrazza, poi buffet con i prodotti di qualità della Tenuta e la rassegna di vini dell'azienda vitivinicola La Genisia di Cadevilla (Pavia). Musica ad allietare i partecipanti, show danzante e anche le note frizzanti di una colorata bandella.

Grande torta e due volti noti della televisione

Il momento più atteso: l'ingresso della grande (e buonissima) torta dell'anniversario. Nella cornice dei festanti amici radunati per l'occasione, un coro celebrativo ha reso omaggio ai primi dieci anni della Tenuta de l'Annunziata. Tra gli ospiti, Delia Duran e Alex Belli, volti noti della televisione, protagonisti della sesta edizione del Grande fratello Vip.

Il ringraziamento ai partecipanti

Proprio prima del taglio della torta, nello scintillio di fontane luminose, per tutta risposta, a gran voce, il patron Massimo Guffanti ha esplicitato il suo grazie agli intervenuti per aver condiviso un momento di gioia e soddisfazione, in occasione di una data così significativa per la Tenuta de L'Annunziata.