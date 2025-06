Dieci stalli di sosta in viale Boselli anche per rallentare la velocità dei mezzi in transito

Dieci spazi di sosta in più a Olgiate Comasco in risposta alle esigenze manifestate tre mesi fa dai commercianti.

La novità

Lo scorso marzo una riunione del sindaco con 13 commercianti della zona aveva messo in fila una serie di richieste. Tra queste, la possibilità di ricavare nuovi stalli di sosta per le automobili. Nelle settimane successive l'idea del Comune era stata esplicitata: tracciare dieci spazi in viale Boselli. Passati ormai tre mesi, nella mattinata odierna, mercoledì 18 giugno, l'intervento della ditta che ha tracciato la segnaletica orizzontale bianca, delimitando gli spazi di sosta. Presenti anche il sindaco Simone Moretti e la comandante della Polizia locale, Valeria Giudici.

La scelta

Come annunciato, per il primo cittadino si tratta di una soluzione che va incontro alle richieste dei commercianti. Di più: tracciando i dieci posteggi, viene spostata la linea di mezzeria. Inoltre tre stalli per le motociclette. "L'obiettivo è anche quello di ridurre la velocità di transito dei mezzi in via Boselli - spiega il sindaco - Aver ricavato dieci stalli in più è una cosa utile".

Il problema

Tempo di tracciare la nuova segnaletica e già tra i residenti emerge preoccupazione. Dito puntato, in generale, sulla complicazione dell'uscita da via Don Minzoni su viale Boselli, quindi anche dell'entrata da via Boselli a via Don Minzoni. In particolare viene segnalato come problematico lo stallo di sosta a ridosso dell'intersezione con via Don Minzoni. "Faremo una sperimentazione - puntualizza la comandante della Polizia locale - Eventualmente i due stalli vicini alle due intersezioni, via Don Minzoni e via Della Vigna, potremmo zebrarli per impedire la sosta".