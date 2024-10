Dieci telecamere per proteggere la scuola in centro

In arrivo dieci telecamere per sorvegliare tutto il perimetro della scuola primaria in via San Gerardo a Olgiate Comasco.

Il problema

L’esigenza di proteggere il plesso in centro città è stata segnalata più volte negli ultimi anni, emergendo poi in modo eclatante lo scorso maggio a causa di un blitz no vax che ha imbrattato completamente le pareti della scuola.

La novità

Rispondendo alle sollecitazioni e anche alle proteste delle minoranze consiliari, il sindaco Simone Moretti e la Polizia locale hanno messo in campo un progetto che nel giro di un mese dovrebbe trovare compimento: una decina di occhi elettronici per monitorare la scuola sui lati di via San Gerardo, via Silvio Pellico e via Luraschi.

L’impegno economico

Come spiega Valeria Giudici, comandante della Polizia locale, l’impegno per le casse comunali è di circa 20.000 euro. “Le telecamere dovrebbero essere attive entro un mese - precisa Giudici - Il progetto riguarda specificatamente la scuola di via San Gerardo. Diciamo che tutta la parte burocratica del progetto, quindi la più lunga, è stata superata”.

Critico il consigliere Castelli

La novità lascia perplesso il consigliere di minoranza Igor Castelli. Non per la necessità di sorvegliare il plesso ma per il metodo della maggioranza sul tema della sicurezza. “Sono passati quasi sei mesi dal clamoroso blitz vandalico - osserva Castelli (gruppo misto) - Ero stato convocato dal sindaco per un confronto, subito dopo quel fatto. Poi non ho più saputo nulla. Ora mettono telecamere per la scuola ma in generale sulla sicurezza l’Amministrazione manca completamente di sensibilità. Non c’è un progetto integrato, abbiamo telecamere che non funzionano e altre di cui nulla si sa”.