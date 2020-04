Dietrofront il Mercato Coperto di Como riapre

Prima sì, poi no, infine (forse) ancora sì. Da oggi, martedì 7 aprile 2020, riapre il Mercato Coperto di Como dopo che ieri era stato chiuso per via di una decisione di Regione Lombardia. Tante le polemiche che si erano alzate in merito: da Confesercenti Como ad Azione Como, passando anche per la politica con il Partito Democratico e Svolta Civica (QUI I DETTAGLI).

Dietrofront il Mercato Coperto riapre

Ieri in serata è arrivata la comunicazione da parte di Regione.

“Regione Lombardia, ha predisposto un’ordinanza, a firma del presidente Attilio Fontana, grazie alla quale i ‘mercati coperti’ da domani potranno essere aperti alle medesime condizioni che valgono per i supermercati”.

“Una vittoria per le nostre imprese e per i cittadini. La riapertura del Mercato Coperto di Como ci ha visto fin da subito in prima linea – afferma il presidente di Confesercenti Como, Claudio Casartelli – per ottenere la revoca dell’ordinanza di chiusura emanata da Regione Lombardia: ci preme esprimere un sentito ringraziamento al sottosegretario Fabrizio Turba e al presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi che si sono attivati per arrivare ad ottenere il risultato. Un sentito ringraziamento anche ai consiglieri regionali Angelo Orsenigo e Raffaele Erba per la vicinanza e il sostegno espressi. Abbiamo apprezzato anche l’azione del sindaco di Como Mario Landriscina e degli assessori Marco Butti ed Elena Negretti. Ma, senza nulla togliere a nessuno, il grazie più grande va alla moltitudine di cittadini che con migliaia di messaggi sui social hanno dimostrato come il Mercato Coperto sia una realtà viva nel cuore della gente, che offre un servizio di qualità, a prezzi inferiori rispetto quelli della grande distribuzione: domani il Mercato sarà regolarmente aperto”.

“Sanata un’ingiustizia”

“Il provvedimento di chiusura non aveva alcuna ratio e non aiutava a tutelare la salute delle persone. Al Mercato Coperto di Como, infatti, abbiamo contingentato gli ingressi e adottato tutte quelle misure richieste per evitare gli assembramenti, le stesse misure che vengono adottate nei supermercati della grande distribuzione. La sua chiusura avrebbe solo condannato tanti cittadini che abitano in prossimità della struttura a fare chilometri per rifornirsi dalla grande distribuzione, allungando le code già esistenti. Questa ingiustizia ora è stata sanata. Ricordiamo che alla vendita diretta in via Mentana si aggiunge il servizio di consegna a domicilio della spesa da parte di ben 20 operatori”.