Digitalizzazione a Cantù, verso la conclusione il progetto PNRR comunale

Un sistema nel quale piattaforme, servizi e infrastrutture possano dialogare tra loro, superando progressivamente la frammentazione e rendendo più efficienti i processi interni e più semplice l’accesso ai servizi da parte di cittadini e imprese. È il percorso di digitalizzazione portato avanti negli ultimi anni dal Comune di Cantù, anche attraverso le opportunità offerte dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR, che ha consentito al Comune di aggiudicarsi complessivamente oltre 700 mila euro di finanziamenti PNRR, destinati a intervenire su diversi livelli della transizione digitale.

Le parole del sindaco Galbiati

“Il percorso di digitalizzazione che abbiamo intrapreso è il risultato di un lavoro costruito nel tempo, che ha permesso al Comune di cogliere le opportunità offerte dal PNRR e di tradurle in progetti concreti per l’Ente e per i cittadini. Un risultato che non sarebbe stato possibile senza il lavoro degli uffici comunali, che desidero ringraziare: dall’individuazione delle opportunità di finanziamento alla partecipazione ai bandi, fino alla gestione e alla realizzazione dei singoli interventi, hanno seguito un iter complesso che oggi ci consente di raccoglierne i risultati. Un ringraziamento anche a Fabio Bulgheroni per il supporto con cui ha accompagnato l’Amministrazione in questo progetto e al Vicesindaco Maspero per la competenza e l’impegno con cui segue questo percorso. Le risorse messe a disposizione dal PNRR hanno rappresentato un’occasione importante per accelerare un processo di innovazione che deve lasciare al Comune strumenti e servizi capaci di durare nel tempo”, spiega il Sindaco Alice Galbiati.

La trasformazione ha interessato contemporaneamente servizi, processi e infrastrutture. Sul fronte interno, il Comune è intervenuto anche sul dimensionamento e sull’adeguamento delle dotazioni informatiche utilizzate dal personale, affinché l’evoluzione dei software e delle procedure fosse accompagnata da un’infrastruttura adeguata alle nuove esigenze operative. Sul fronte dei servizi, il percorso ha interessato alcuni degli strumenti maggiormente utilizzati nel rapporto quotidiano tra cittadini e Pubblica Amministrazione. Tra questi, lo sviluppo delle istanze online, accessibili attraverso il sito istituzionale del Comune, e l’integrazione con le principali piattaforme nazionali: App IO, per l’accesso ai servizi e le comunicazioni con i cittadini; SEND – Servizio Notifiche Digitali; ANPR – Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente; e l’utilizzo della Carta d’Identità Elettronica attraverso CieID come strumento di identificazione e accesso ai servizi digitali.

Dalle istanze online a RispondiCittadino

A questi si aggiunge la digitalizzazione di specifici settori dell’attività comunale. Negli ultimi mesi sono stati, infatti, introdotti “RispondiCittadino”, il servizio digitale di assistenza virtuale per facilitare la ricerca delle informazioni e l’accesso ai servizi, “ICare”, la piattaforma dedicata alla gestione dei servizi alla persona e del welfare comunale, e il nuovo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE) digitale, dedicato alla gestione online delle pratiche edilizie e urbanistiche, tutti accessibili dal front-end del sito del Comune di Cantù.

“La scelta che abbiamo compiuto è stata quella di non considerare i singoli interventi come progetti isolati, ma di costruire un sistema integrato, nel quale servizi, piattaforme e infrastrutture possano dialogare tra loro. Uno degli aspetti più complessi e, allo stesso tempo, più significativi del lavoro svolto è stato riuscire a mettere in relazione cinque software house tra le più importanti a livello nazionale, coordinando sistemi e fornitori differenti all’interno di un unico disegno di trasformazione digitale. Un risultato reso possibile dalle opportunità offerte dal PNRR e dal lavoro di squadra sviluppato in questi anni: desidero ringraziare il Sottosegretario Butti e il Dipartimento per la trasformazione digitale per il sostegno dato a Cantù e al nostro territorio, gli uffici comunali per il lavoro svolto e tutti i professionisti e le realtà che hanno contribuito alla realizzazione dei diversi interventi: Atena Informatica, Maggioli, Stark, Halley Lombardia e HBG, insieme al dottor Antonio Pantò per il lavoro sul Sistema Informativo Territoriale. La qualità del percorso sviluppato a Cantù ha trovato un riconoscimento anche a livello nazionale: l’esperienza del Comune è stata portata al tavolo AgID dedicato alla Programmazione informatica triennale e successivamente anche in ANCI Lombardia, come esempio di utilizzo consapevole ed efficace delle risorse PNRR e di costruzione di un ecosistema digitale integrato. Ora la sfida è fare in modo che tutto questo entri sempre di più nella vita quotidiana delle persone: la digitalizzazione ha valore se consente ai cittadini di risparmiare tempo, accedere più facilmente ai servizi e trovare nel Comune risposte più semplici ed efficienti, mantenendo allo stesso tempo l’assistenza degli sportelli per chi ne ha bisogno. È su questo che continueremo a lavorare, dichiara il Vicesindaco con delega alla digitalizzazione, Valeriano Maspero.

In fase di ultimazione anche il SIT – Sistema Informativo Territoriale, strumento digitale che consentirà di organizzare, aggiornare e mettere in relazione le informazioni geografiche relative al territorio comunale, rendendole consultabili. SIT permetterà di integrare in un unico ambiente differenti dati e livelli informativi. Prosegue inoltre l’evoluzione dei servizi digitali dedicati ai tributi: il cittadino potrà visualizzare la propria scheda tributaria e consultare autonomamente la propria posizione fiscale verso il Comune, accedendo in modo sicuro tramite credenziali SPID o CIE, senza la necessità di recarsi presso gli uffici comunali. Alla trasformazione dell’Ente si affianca l’obiettivo di accompagnare i cittadini nella conoscenza e nell’utilizzo degli strumenti oggi a disposizione. Giovedì 8 ottobre, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, presso il Salone dei Convegni di piazza Marconi, il Comune di Cantù organizzerà l’incontro “Il Comune è online: scopri i servizi dedicati a te”, rivolto alle associazioni del territorio e a tutti i cittadini.

SIT, tributi online e incontro pubblico l’8 ottobre

Nel corso dell’incontro saranno illustrate le modalità per accedere ai servizi online attraverso Carta d’Identità Elettronica e CieID, presentare online istanze e richieste al Comune, utilizzare i servizi ANPR e l’App IO, conoscere SEND – Servizio Notifiche Digitali – e utilizzare Junker per i servizi legati alla raccolta dei rifiuti.

“La transizione digitale non si esaurisce nella realizzazione di nuovi servizi: è necessario che i cittadini conoscano gli strumenti messi a loro disposizione e siano nelle condizioni di utilizzarli. È da questa consapevolezza che nasce il progetto promosso da Halley Lombardia, in collaborazione con gli Enti: partire proprio da Cantù con un primo appuntamento pilota, dedicato a offrire indicazioni pratiche sull’utilizzo dei servizi digitali disponibili. L’obiettivo è mettere a punto un format che possa essere successivamente proposto anche in altri Comuni del territorio”, Fabio Bulgheroni, responsabile PNRR e transizione digitale di Halley Lombardia.

L’obiettivo è fornire indicazioni pratiche sull’utilizzo degli strumenti e accompagnare anche le persone con minore dimestichezza digitale, affinché l’innovazione introdotta dall’Ente possa tradursi in un accesso effettivamente più semplice ai servizi.