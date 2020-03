Dipendente di Pikdare positiva al Coronavirus, lavoratori in quarantena preventiva

Tampone positivo per una dipendente dell’azienda Pikdare, attiva nella distribuzione di prodotti sanitari.

Dipendente di Pikdare positiva al Coronavirus

A darne notizia è Pikdare, società che gestisce il brand Pic. “Si informa che una propria dipendente è stata ricoverata lunedì 2 marzo per accertamenti presso l’ospedale Spallanzani di Roma, avendo riportato alcuni sintomi riconducibili alla infezione da Coronavirus. La collega è stata sottoposta a tampone e gli esiti diagnostici hanno dato riscontro positivo di cui l’azienda è venuta a conoscenza il 4 marzo”.

Lavoratori in quarantena preventiva

I lavoratori entrati in contatto con la donna si trovano ora in quarantena preventiva: “La dipendente, appartenente alla forza vendita e non di sede a Grandate, ha trascorso due giornate presso la sede aziendale all’inizio della scorsa settimana. L’azienda, ancor prima dell’evento in commento ed in pieno rispetto delle disposizioni istituzionali in materia, ha da tempo introdotto misure precauzionali come, tra le altre, il lavoro agile e la limitazione di spostamenti e trasferte. In merito al caso di specie, l’azienda ha provveduto (ancora a verifiche diagnostiche in atto) a contattare le persone che, in base alle informazioni a disposizione, potrebbero essere state in contatto stretto con la persona. A queste, Pikdare ha inibito l’accesso ai locali aziendali suggerendo altresì una quarantena preventiva in attesa di ulteriori indicazioni. Infine, non appena ricevuta la notizia, l’azienda ha tempestivamente effettuato le comunicazioni di rito alle Autorità competenti e informato tutta la popolazione aziendale circa la situazione, ribadendo la necessità per il personale di attenersi alle disposizioni precedentemente indicate”, si legge nella nota.