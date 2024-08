Dirigenti scolastici: ecco novità e conferme negli istituti dell'Erbese

Si avvicina sempre di più l’inizio del nuovo anno scolastico: la data è stata fissata per giovedì 12 settembre. Nei giorni scorsi, nel frattempo, sono arrivate le tanto attese assegnazioni degli incarichi per quanto concerne i dirigenti scolastici reggenti nelle scuole dell’Erbese.

Al "Romagnosi" arriva Flavio Pavoni, già dirigente a Tavernerio

A Erba, al «Romagnosi» Flavio Pavoni ha preso il posto di Davide Marrazzo che ha raggiunto la pensione; il dirigente del comprensivo Cantù 2 Gian Maria Rovelli è stato invece confermato per il terzo anno consecutivo alla reggenza dell’Istituto comprensivo «Puecher» (nella foto). Per quanto riguarda l’Erbese, fino alla settimana scorsa erano diversi i comprensivi ancora senza un preside: solo pochi giorni fa sono stati pubblicati gli incarichi per le reggenze. Ad Albavilla è stata assegnata Michela Ratti, che ha preso il posto di Nora Calzolaio. Ad Asso Antonia Licini è subentrata a Roberto Peverelli. A Bellagio è stata riconfermata anche per il prossimo anno, sempre come reggente, Marzia Pontremoli. A Inverigo altra conferma: si tratta di Sabrina Amato. Stesso discorso per Lurago d’Erba, dove resterà anche per il 2024/2025 Giuseppe Angelo Proserpio. Il comprensivo di Merone continuerà a essere guidato da Orsola Moro.

Novità, infine, a Ponte Lambro e Pusiano: nel primo caso al posto di Roberta Rizzini arriverà Marco Magni; nel secondo caso a Davide Marrazzo (andato appunto in pensione) subentrerà come reggente Carmela Merone. Con queste ultime assegnazioni, tutti gli Istituti comprensivi dell’Erbese e della città hanno un dirigente scolastico: sia esso provvisorio oppure titolare.