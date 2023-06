Diritto alla salute, "Interragire" non si ferma dopo il successo della prima serata dedicata ai tumori.

"Interragire" e diritto alla salute

L'associazione di Lurate Caccivio da sempre è attenta ai temi riguardanti la salute e la prevenzione. Più volte in passato ha affrontato tematiche importanti e delicate. Dopo il fermo “forzato” degli ultimi anni e le complessità che abbiamo tutti dovuto affrontare proprio legati alla sanità "Interragire" ha voluto continuare a fare formazione e informazione. La serata di martedì 6 giugno è stata davvero molto partecipata con persone attente. "Questo ci conferma il grande interesse per il tema proposto e ci impegna nella definizione del calendario già programmato - fanno sapere dal sodalizio - Ci sono arrivati molti segnali di apprezzamento dell’iniziativa. I temi trattati sono importanti, complessi, ma sono stati presentati dai relatori, tutti di grande professionalità, in modo molto comprensibile e hanno dato

informazioni utili. Anche il dibattito, tenendo conto della delicatezza degli argomenti è stato interessante.

La due preziose testimonianze su un tema così sensibile hanno sicuramente coinvolto e avvicinato tante

persone". Presente anche una mostra di opere artistiche legate alla malattia affrontata.

Un grazie ai professionisti che hanno partecipato

"Ringraziamo tutti i relatori e testimoni intervenuti, la dottoressa Monica Giordano dell’ospedale S.Anna di San Fermo della Battaglia, il dottor Alberto Vannelli dell’ospedale Valduce di Como, la dottoressa Cristina Rumi e Antonella Corbisiero e Paola Rusconi". La serata è stata registrata da Ecoinformazioni e si possono trovare tutti gli interventi su YouTube. "Stiamo già lavorando alla definizione delle altre tematiche previste una per ottobre 2023 e le altre due nei primi mesi del 2024. Vogliamo anche ringraziare tutte le altre associazioni, enti, farmacie locali, che hanno aderito all’iniziativa. Ne verranno sicuramente coinvolte altre sui temi nuovi che andremo a definire insieme".