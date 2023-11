Disabile cade in casa e chiama i soccorsi: portato in ospedale

È successo quest'oggi, giovedì 2 novembre 2023, in via San Giacomo a Cantù: una persona disabile è caduta in casa e ha necessitato dell'intervento dei soccorsi.

I dettagli

Il fatto sarebbe successo intorno alle 17.30 quando la persona rimasta bloccata all'interno dell'appartamento avrebbe chiamato i soccorsi per chiedere aiuto. Sul posto, in una manciata di minuti, si sono presentati gli agenti della Polizia locale di Cantù, i Vigili del fuoco e la Croce Rossa. I pompieri hanno provveduto a recuperare il ferito accedendo dalla casa dalla finestra per poi consegnare la persone alle cure dei volontari della Croce Rossa i quali hanno optato per il trasporto in ospedale, al Sant'Antonio di Cantù, in codice verde per alcuni accertamenti.