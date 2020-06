Non esistono barriere che non possano essere superate o sogni che non debbano essere sognati. Mauro Martino, 51 anni, di Olgiate, lo dimostra quotidianamente, alzando l’asticella di una vita costellata di sfide.

(Nella foto è il secondo da sinistra)

Disabile realizza un sogno e guida il trattore

Nel 2014, a causa di un incidente stradale, la vita di Mauro ha preso un corso inatteso. “Ho “dovuto cambiare abitudini” – racconta, esplicitamente, Mauro Martino – La lesione alla spina dorsale è alta, colpisce la cervicale, quindi tutto il resto del corpo, dalle spalle in giù, è compromesso. Salve le braccia fortunatamente. Da sei anni mi sposto in sedia a rotelle”. Con gli amici Mario Piatti, Andrea e Marco Tolfo ha dato vita al progetto “Che Svolta!” che permette di modificare il proprio trattore nuovo o usato, consentendo a chi ha una difficoltà nel salirci a bordo o guidarlo, di apporre delle modifiche, in base alle proprie necessità e poterlo guidare in sicurezza. Ora, dopo un anno di progettazione e lavoro, Mauro può guidare il suo trattore, unico prototipo in Italia: “La mia esperienza a disposizione di altre persone disabili”, spiega guardando avanti.

