Discariche abusive Cantù interviene la Polizia locale FOTO e VIDEO

Discariche abusive Cantù scoperte dalla Polizia locale

La Polizia locale guidata da comandante Vincenzo Aiello ha concluso due attività di monitoraggio del territorio legate all’abbandono di rifiuti in via Giovanni Cermenate e in via Cesare Cattaneo, compiuta dell’Unità Operativa di Tutela del Territorio e del Cittadino.

La prima operazione

Nel primo caso l’uso combinato di varchi di lettura targhe ed il posizionamento di una foto-trappola , ha permesso di accertare una serie di depositi incontrollati di rifiuti solidi urbani di diversi metri cubi consistenti in pannelli in truciolato di legno. Il trasgressore veniva individuato grazie alla targa del veicolo, trattasi di un quarantenne residente a Cantù, il quale smaltiva i rifiuti di provenienza domestica, come dallo stesso appreso durante il colloquio scaturito dalla convocazione in Comando. All’utente è stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 400, 00 per violazione del regolamento di polizia urbana oltre rispristino dello stato dei luoghi, ovvero alla rimozione del deposito.

La seconda operazione

Nel secondo episodio, si accertava il deposito incontrollato di rifiuti speciali – tra i quali elettrodomestici, frigoriferi, divani, elementi sanitari, cucine a gas, ceste ricolme di piastrelle ed inerti – compiuto da un’azienda nella parte posteriore della area prospicente il capannone, ben mimetizzata al passaggio di auto ed utenti. Il titolare è stato deferito all’autorità giudiziaria per trasgressione dell’art. 256, comma 2, testo unico ambientale, che prevede l’arresto da tre mesi ad un anno e l’ammenda da 2600,00 a 26.000,00 oltre al rispristino dello stato dei luoghi.

La soddisfazione del sindaco

Il sindaco di Cantù Alice Galbiati ha dichiarato: “Ringrazio la Polizia Locale per l’ottimo lavoro svolto a contrasto di quei comportamenti significativamente irriguardosi del decoro urbano e del corretto vivere civile. Importante è stata, ancora una volta, la collaborazione dei cittadini che hanno fornito dei dettagli necessari per chiudere il quadro ispettivo già in corso”. L’assessore alla Sicurezza, Polizia Locale e Lavori Pubblici, ha aggiunto: “I due episodi dimostrano l’operatività e la professionalità degli appartenenti al Comando di Polizia Locale, nonché il rapporto di fiducia che alberga nei nostri cittadini rispetto al loro operato”.