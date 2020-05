“Le mie congratulazioni vanno agli uomini e alle donne dei Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico e ai magistrati della DDA di Torino che hanno arrestato 16 persone accusate di aver trafficato illecitamente in rifiuti e aver creato delle discariche abusive in Piemonte, Veneto e Lombardia. Una di queste discariche era proprio sul nostro territorio in provincia di Como, a Oltrona San Mamette”. A dirlo è il consigliere regionale Angelo Orsenigo, membro della Commissione Speciale Antimafia di Regione Lombardia.

LEGGI QUI >> Sgominata banda che gestiva discariche abusive: una era a Oltrona

Discariche abusive Orsenigo (Pd): “La nostra Provincia vulnerabile al crimine organizzato”

“Non è la prima volta che la provincia si trova al centro di cronache simili, con reti criminali che lucrano sullo smaltimenti di rifiuti, avvelenano il territorio, danneggiano i cittadini e tentano di beffare lo Stato. Gli arresti di oggi confermano come anche la nostra provincia sia estremamente vulnerabile al crimine organizzato” commenta il consigliere che continua.

Attenzione alta

“L’attività di vigilanza e di repressione sarà fondamentale nei prossimi mesi quando la criminalità organizzata proverà a mettere le mani sugli appalti destinati alla ripresa economica – conclude Orsenigo – La guardia della Commissione Speciale Antimafia di Regione Lombardia di cui sono membro rimarrà alta. Faremo di tutto per evitare che il crimine infiltri e avveleni il ritorno alla normalità della Lombardia”.