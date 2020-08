Discoteche chiuse e mascherine dalle 18: ecco la nuova ordinanza contro il Covid.

Discoteche chiuse e mascherine dalle 18

Alla fine la decisione è stata presa. Dopo settimane in cui in tutta Italia i casi di contagio salivano, il Ministro della Salute Roberto Speranza ha deciso per la chiusura delle discoteche e una normativa più stringente nei luoghi della movida.

Così l’ordinanza: in primis “è fatto obbligo dalle ore 18.00 alle ore 06.00 sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale”. In secondo luogo “sono sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso”.

Nessuna possibilità di deroga per le Regione, malgrado il malcontento di alcuni Governatori che avrebbero voluto libera scelta.

ECCO L’ORDINANZA