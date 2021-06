Si è concluso nella tarda serata di ieri, lunedì 28 giugno 2021, l'intervento degli uomini del Soccorso Alpino per salvare un 50enne disidratato e disorientato in Grignetta. A raccontarlo sono i colleghi di Primalecco.it.

Disidratato e disorientato in Grignetta: 50enne salvato dal Soccorso Alpino

L'uomo, uno sky-runner brianzolo di 50 anni, si trovava in Grigna meridionale nei pressi del canale Angelina, all’inizio del sentiero Giorgio, ma aveva perso il senso dell'orientamento e non si sentiva bene a causa della disidratazione. Una condizione potenzialmente estremamente pericolosa così ha chiesto aiuto mettendo in moto la macchina dei soccorsi.

Dopo l’attivazione della macchina operativa del Bione , l’uomo è stato raggiunto in prima battuta da un soccorritore della Stazione di Lecco della XIX Lariana del Cnsas. Quindi altri due soccorritori sono partiti in supporto per accompagnarlo a valle. L’intervento si è concluso dopo un paio d’ore e la squadra è rientrata ai Resinelli.