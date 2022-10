Disostruzione pediatrica, corso ad Albese con la Croce Rossa di Montorfano: questa sera, martedì 25 ottobre 2022.

Appuntamento a questa sera, martedì 25 ottobre, al centro civico "Fabio Casartelli" di via Roma, ad Albese con Cassano, per il corso di disostruzione pediatrica organizzato con la Croce Rossa di Montorfano. Dopo la serata introduttiva tenutasi lo scorso 18 ottobre, i volontari della Cri di Montorfano presenteranno questa sera le norme per la disostruzione pediatrica, che possono rivelarsi essenziali in caso di ostruzione delle vie aeree. L'appuntamento è alle 20.45 e il costo di partecipazione è di 30 euro a persona. La prenotazione è obbligatoria: rivolgersi all'ufficio Segreteria del Comune al 031/426122 o inviare una mail a segreteria@comune.albeseconcassano.co.it.