Disperso, 85enne viene ritrovato dai Carabinieri e dall’unità cinofila

Tra la sera del 29 e la notte del 30 marzo 2026, i Carabinieri di Cantù sono stati impegnati nelle ricerche di un uomo di 85 anni, scomparso dalla propria abitazione nel tardo pomeriggio di sabato.

L’allerta

I Carabinieri di Cantù sono stati allertati dalla moglie dell’85enne: l’uomo era improvvisamente scomparso dal giardino della propria abitazione nel tardo pomeriggio dello scorso 29 marzo. La situazione ha subito destato preoccupazione perché l’anziano è affetto da decadimento cognitivo.

Le ricerche

E’ quindi scattata la macchina delle ricerche. I Carabinieri della Stazione di Cantù, supportati dal Nucleo Operativo e Radiomobile, hanno avviato le operazioni, estendendole a più aree del territorio, con il contributo dei volontari della Protezione Civile e dell’Associazione Nazionale Carabinieri locali, quest’ultima intervenuta con un’unità cinofila specializzata.

Il ritrovamento

L’attività, coordinata dalla Centrale Operativa, è stata condotta ininterrottamente per ore e determinante si è rivelato l’intervento del cane molecolare, che ha permesso di seguire una traccia fino a un’area boschiva, alle spalle del centro commerciale “Mirabello”, dove l’uomo è stato finalmente individuato: scalzo, infreddolito e disorientato, ma cosciente.

118 sul posto

Sul posto è giunto il personale del 118 che ha prestato le immediate cure. Successivamente, l’anziano è stato trasportato all’ospedale Sant’Anna per gli accertamenti del caso.