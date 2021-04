I militari della Stazione Carabinieri di Lurate Caccivio e del Nucleo Carabinieri Ispettorato Lavoro di Como, nel corso della mattinata di ieri, venerdì 9 aprile 2021, hanno proceduto al controllo di attività commerciali situate nel concentrico di Grandate, nello specifico nel centro commerciale “Grandate”.

Al Centro Commerciale Grandate disposta la chiusura di un giorno per Ovs e Iper

Negli esercizi commeciali “Iper” e “OVS” sono state riscontrate violazioni in relazione all’organizzazione degli spazi in modo da precludere ai clienti l’accesso agli scaffali e corsie in cui sono riposti beni di cui non è consentita la vendita (per entrambe). Per “Iper” non è stato contingentato l’ingresso negli ascensori in uso al personale.

In conclusione, all’attività di prevenzione svolta dai militari dell’Arma, a seguito delle citate violazioni accertate, sono conseguite sanzioni economiche, per un totale di mille euro e la chiusura provvisoria di 1 giorno.