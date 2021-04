I Carabinieri della Stazione di Erba, con il supporto della Polizia Locale di Albavilla, hanno notificato tre misure cautelari, a carico di un marocchino, un rumeno ed un italiano, con l’accusa di aver dato vita ad una organizzazione di spaccio in area boschiva di Albavilla.

Dissolta la rete dello spaccio nei boschi di Albavilla: 3 fermati

I provvedimenti fanno seguito all’arresto del 12 febbraio scorso: Abdelaziz Oulkhadir, 34 anni, già noto alle forze dell’ordine era stato arrestato in flagranza poiché sorpreso in possesso di mezzo chilo di cocaina, mezzo chilo di eroina, 3.2Kg di hashish ed una pistola. Dagli accertamenti seguenti è stata ricostruita l’organizzazione dello spaccio che ha portato alle misure attuali. A carico dello stesso Abdelaziz Oulkhadir, che già si trovava in carcere dallo scorso febbraio, c’era l’arresto; le altre due ordinanze per la sottoposizione all’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, sono state notificate a carico di un cittadino rumeno di 30 anni, residente ad Albese con Cassano, e di un italiano di 38 anni, residente ad Albavilla, entrambi tossicodipendenti, che hanno aiutato Abdelaziz nel mantenere i rapporti con i clienti e nel presidiare la zona boschiva di Albavilla.