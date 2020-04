Distribuzione di mascherine per fermare il coronavirus

Volontari in azione contro il coronavirus: mascherine in distribuzione a Lurate Caccivio.

Coronavirus: mascherine per gli over 70

Lo ha reso noto l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Anna Gargano: “Grazie alla collaborazione dei volontari temporanei, coordinati dalla Croce rossa italiana – Comitato di Lurate Caccivio, questa mattina (martedì 14 aprile 2020) è iniziata la distribuzione delle mascherine agli over 70. Al momento le mascherine in distribuzione sono 3.500. In attesa di altri arrivi si proseguirà con le stesse modalità. Il sindaco ringrazia e continua a ricordarvi di stare a casa”.