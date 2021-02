Disturbi della nutrizione e dell’alimentazione: nuova legge in Lombardia

Da oggi la Lombardia ha una nuova legge per la prevenzione e la cura dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione. Testimonial d’eccezione Ambra Angiolini.

A darne notizia è il presidente della Regione Lombardia, Alessandro Fermi.

“L’isolamento imposto per contrastare la pandemia ha incrementato il numero di casi di bulimia e anoressia fra i giovani, per questo il Consiglio regionale ha dato vita ad un modello per la lotta ai disturbi alimentari. Due gli obiettivi: dare sostegno ai ragazzi e alle loro famiglie e strutturare iniziative di sensibilizzazione e informazione sul tema. Un grazie ad Ambra Angiolini, che ha portato la sua esperienza personale come contributo”.