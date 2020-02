Un papà questa mattina, venerdì 14 febbraio 2020, si è presentato all’ospedale Sant’Antonio Abate di Cantù con il figlio. Il piccolo aveva un dito incastrato nel seggiolino.

Dito incastrato nel seggiolino, bambino liberato dai Vigili del fuoco

Il piccolo aveva erroneamente inserito il dito nel gancio della cintura del seggiolino dell’auto. Il papà, non riuscendo ad aiutarlo, si è presentato al Pronto soccorso canturino chiendendo aiuto a dottori e infermieri. Per liberare il bambino è stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco che, arrivati sul posto, hanno prontamente svitato una vite e liberato il dito incastrato. Il piccolo ora sta bene, paura passata anche per lo spaventatissimo papà.