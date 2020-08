Il suo sogno non era solo quello di indossare l’abito bianco e andare all’altare, ma anche stare dall’altra parte e gestire l’organizzazione del giorno più bello. Due desideri che l’intraprendente luraghese Manuela Maccioni, 32 anni, è riuscita ben presto a realizzare. La ragazza, dopo essere diventata moglie, da qualche tempo si è infatti trasformata in una sorta di «pocket wedding».

Diventa pocket wedding e offre consulenza per le future spose

Un’avventura iniziata quasi per caso, coltivando una passione e che in poco tempo si è trasformata in una professione che soprattutto in questi mesi così particolari l’ha tenuta impegnata nel risolvere problemi e trovare soluzioni per tante spose in crisi. «Sono in realtà una “semplice” impiegata, però amo viaggiare con il corpo e con la mente e sono soprattutto un’inguaribile romantica – racconta Maccioni – Nel 2012, dopo aver conseguito la laurea in Scienze del Turismo presso l’Università degli Studi dell’Insubria, ho seguito un corso come wedding planner & designer perchè pensavo che in un’attività come questa tutte le mie inclinazioni si potessero unire ed esaltare alla perfezione. Ho poi messo l’idea nel cassetto, fino a che nel 2018 sono convolata a nozze, occasione irrinunciabile per mettermi alla prova con quanto avevo imparato anni prima».

Manuela si è così messa alla prova prima di tutto con se stessa e il risultato ottenuto l’ha convinta a proseguire lungo la strada tracciata. «Ho scoperto una passione viscerale per allestimenti e decorazioni e per l’attenzione che ci vuole nell’organizzare una giornata così importante come quella del fatidico “sì” – prosegue la luraghese – Così a febbraio dello scorso anni ho aperto la mia pagina Pocket Wedding su Instagram e Facebook @pocketwedding88 e ho dato libero sfogo alla mia passione. Se essere appassionati significa stare svegli fino a tarda notte nonostante le otto ore lavorative in ufficio o rifare centinaia di menù la sera prima di un matrimonio per un’idea arrivata all’ultimo minuto, allora di passione per questa professione ne ho in abbondanza».

Una mission che parte dal contatto via sociale tra Manuela e le future sposine. «Il mio lavoro inizia grazie ai post di consigli e spunti che pubblico ogni giorno – racconta – Da qui mi offro per una consulenza a 360 gradii, partendo dalla ricerca del fil rouge del matrimonio, la definizione degli elementi cruciali, dei fornitori e del budget. Ovviamente mi propongo poi per la realizzazione della parte grafica che va dalle partecipazioni alle bomboniere. La consulenza per ora è solo un piacere. In questo periodo tanto particolare sono rimasta al fianco delle mie spose alle prese con cambi data e tante rivoluzioni dei loro progetti e spero. Progetti futuri? Mi sto specializzando nella gestione degli eventi e sto studiando galateo perchè l’innovazione non può viaggiare senza la tradizione. Per essere riuscita a realizzare questo sogno devo ringraziare la mia famiglia, mio marito Paolo sempre al mio fianco e Sally madrina del mio matrimonio che mi ha ispirata e mi appoggia sempre. Il mio l’ho realizzato, ora voglio continuare a realizzare i sogni degli altri».

(Giornale di Erba, sabato 6 giugno 2020)