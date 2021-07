"Diventare volontari" con Agorà 97 e Volagorà

"Diventare volontari" è il nuovo progetto promosso da Agorà 97 cooperativa sociale onlus e Volagorà Associazione di volontariato con il patrocinio del Comune di Olgiate Comasco, del Consorzio Servizi Sociali dell’Olgiatese e di Csv Insubria (Centro di servizio per il Volontariato di Como e Varese).

"Diventare volontari", opportunità formativa eccezionale

Di cosa si tratta? In arrivo n percorso di formazione che intende essere di crescita personale e di gruppo per tutti coloro che già sono volontari nelle diverse realtà territoriali o intendono avvicinarsi al volontariato, contribuendo alla costruzione di una nuova società più umana e inclusiva. Il corso formativo, a partecipazione gratuita, prevede 5 serate da settembre 2021 a marzo 2022 e si svolgerà al Centro congressi Medioevo a Olgiate Comasco. Due ore in ogni serata dedicate a vari temi: approfondire la conoscenza di sé e della propria motivazione attraverso un lavoro di gruppo; imparare a gestire la relazione d'aiuto, l'ascolto attivo e l'empatia; offrire strumenti di conoscenza teorica e pratica dei contesti in cui il volontariato opera; conoscere la storia, il percorso disviluppo del volontariato in Italia e le normative che ne hanno accompagnato la crescita; sviluppare una cultura della solidarietà, partecipando alla costruzione di un territorio e di una rete sociale accogliente.

Il programma

Ecco nel dettaglio il programma: lunedì 20 settembre "Se vuoi, puoi! Volontariato, risorsa e opportunità nella comunità", col dottor Maurizio Ampollini, direttore Csv Insubria e Mauro Oricchio, operatore Csv Insubria.

Martedì 19 ottobre "L'approccio etico alla persona fragile ed al suo accompagnamento" con monsignor Angelo Riva, vicario episcopale della Diocesi di Como.

Lunedì 29 novembre "Partecipare per me, partecipare per gli altri: il volontariato come occasione per coltivare il bene comune" con Luca Rumi, psicologo e formatore.

Lunedì 7 febbraio 2022 "Comunicazione è relazione" con Maria Castelli, giornalista, ed Elena Monti, addetto stampa e Social media manager.

Lunedì 7 marzo 2022 "Uno sguardo sul territorio" con Andrea Catelli, direttore del Consorzio Servizi Sociali dell'Olgiatese.

L'invito a partecipare e come iscriversi

Gli organizzatori prendono spunto da ciò che scrive Fabrizio Caramagna: “Ascoltare, essere attenti, consolare, perdonare, accompagnare, abbracciare, aiutare sono verbi che a volte dimentichiamo. Bisognerebbe scriverli su una parete accanto alla porta di casa, e leggerli ogni volta che usciamo nel mondo”. E' questo è l’invito che Agorà 97 e Volagorà rivolgono alle

associazioni e ai singoli cittadini dei comuni del comprensorio dell’Olgiatese e del territorio delle province di Como e Varese. "Usciamo nel mondo, incontriamoci nella condivisione di questi atti e facciamolo anche attraverso un particolare percorso formativo, perché è importante che l’essere in mezzo agli altri di un volontario venga alimentato anche da momenti di conoscenza, approfondimento e riflessione condivisa.

E’ possibile iscriversi al corso "Diventare Volontari" collegandosi al sito www.agora97.it, cliccando sull’evento in evidenza e compilando il form di iscrizione o chiedere informazioni allo 031-806510 o scrivendo a info@agora97.it.