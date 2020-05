Diversi malori nel Comasco SIRENE DI NOTTE

Ecco che cos’è successo nella notte tra il 27 e il 28 maggio 2020 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Diversi malori nel Comasco

Malori a Como, Canzo e Fino Mornasco. Per fortuna nessuna delle persone coinvolte sarebbe in pericolo di vita.

Da segnalare anche un evento violento a Mariano Comense, intorno alle 3.15, in via Pio XI. Allertati anche i Carabinieri. Sul posto un’ambulanza che ha trasportato in codice verde, all’ospedale di Cantù, una persona di 37 anni.