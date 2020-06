Diversi malori nel Comasco SIRENE DI NOTTE

Ecco che cos’è successo nella notte tra l’11 e il 12 giugno 2020 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Diversi malori nel Comasco

Intorno alle 23.41 un malore, in codice verde, a Como in piazza Vittoria. Poco prima della 1, sempre a Como, a sentirsi male una donna di 52 anni che è stata soccorsa dalla Cri di Como e poi trasportata al Sant’Anna in codice giallo. Alle 5.30 un malore all’interno di un impianto lavorativo ad Albavilla. Un 33enne è stato trasportato in codice verde all’ospedale.