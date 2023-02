Divieto di circolazione a Baragiola per un mese

Divieto di circolazione a Baragiola, frazione di Olgiate Comasco, per un mese.

Divieto di circolazione a causa del cantiere

Stop al traffico nella frazione olgiatese a causa dei lavori di allacciamento della nuova fognatura a quella già esistente in via Carducci, all’altezza del ponte dell'ex ferrovia e in via Baragiola, civico numero 5, per conto di Como Acqua. Proprio per la presenza del cantiere, dalle 8 della giornata di domani, mercoledì 15 febbraio, e sino alle 18 di giovedì 16 marzo.

Lavori e disagi

Il ponte, quindi, non sarà transitabile per un mese. La strada interessata dallo stop alla circolazione è utilizzata non solo dai residenti nella frazione ma anche da parecchi cittadini per raggiungere Lurate o i paesi circostanti, evitando di transitare sulla statale Briantea. L’Impresa “Bruni Scavi” di Grandate, nella figura del responsabile dei lavori, è chiamata a curare la posa e la manutenzione di idonea segnaletica atta a evidenziare il cantiere stradale e gli itinerari alternativi, nonché gli specifici divieti e limitazioni conseguenti ai provvedimenti di cui sopra anche se riferibili ad altre strade cittadine.