Divieto di sosta in piazza Italia a causa dei lavori di sostituzione delle griglie

Divieto di sosta in piazza Italia, a Olgiate Comasco, per consentire i lavori di sostituzione delle griglie di aerazione.
L’intervento
Iniziate nelle scorse settimane, le operazioni di rimozione delle griglie più ammalorate sono già state effettuate. Ora, però, l’intervento prosegue per la parte più cospicua della necessaria sistemazione.
Divieto di sosta
Inevitabilmente, per consentire la prosecuzione dei lavori, viene introdotto il divieto di sosta in piazza Italia. Sarà in vigore a partire dalle 7 di lunedì 3 novembre.
L’ordinanza
Il divieto persisterà sino alla fine della sostituzione di tutte le griglie. Lo specifica un’apposita ordinanza della Polizia locale. Prevista la posa dell’opportuna segnaletica, che indicherà l’impossibilità di lasciare veicoli in sosta.